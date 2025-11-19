خالد أبو بكر: ننتظر بيانًا من الوطنية للانتخابات يكشف ما حدث في الدوائر الـ 19 المُلغاة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الشارع المصري ما زال منتظرا لإصدار بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح بدقة، ما جرى في الدوائر الـ 19 التي أُلغيت فيها الانتخابات.

وشدد على أن البيان المطلوب، يجب أن يذكر بوضوح «الوقائع التي حدثت» و«المسؤولون الذين تمت محاسبتهم» و«العقوبات الانتخابية التي تم توقيعها على المرشحين المخالفين»؛ حتى يعرف المواطنون حقيقة ما جرى «دون غموض».

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ ما حدث شَل عبئًا على الشعب المصري أمام العالم وأمام التاريخ، حيث تم إلغاء 30% من حجم العملية التصويتية في بلد تُعد الأولى في المنطقة في التجربة البرلمانية.

وأوضح أن التاريخ سيحاسب على هذه اللحظة بكل تفاصيلها، وأن الصراحة والشفافية هما الأساس؛ لضمان نزاهة العملية الانتخابية، واستعادة الثقة فيها.