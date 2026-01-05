الشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات

شهد مجلس الشيوخ الموافقة على المادة (4) فقرة أولي من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

رقم196لسنة2008

وتنص المادة :تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير | وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمناقشات حول إجراءات نشر المعايير الاسترشادية بالضريبة على العقارات .

اقترح نشأت حته بضرورة إضافة طريقة النشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية بما يضمن علم المكلف.



و قال لمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية قائلا :هذة مقترحات وجيهة ولكنها تثير الحديث عن العلم اليقين للمواطن وهو ما يتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية.