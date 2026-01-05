قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

القبض على أجنبيتين تمارسان الرذيلة داخل شقة بالمعادي

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة أجنبية الجنسية بالقاهرة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات “تحمل جنسية دولة أجنبية”، بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية" - أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية سيدة أجنبية الأعمال المنافية للآداب

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

منشور غامض للقاء الخميسي وإعلان صادم لممثلة أخرى.. والقصة زواج "عبدالمنصف"

قصة زواج عبدالمنصف.. منشور غامض لـ لقاء الخميسي وإعلان صادم لـ إيمان الزيدي| إيه الحكاية؟

كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر.. أسباب وحلول

كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر .. أسباب وحلول

بالصور

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد