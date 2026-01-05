القبض على أجنبيتين تمارسان الرذيلة داخل شقة بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة أجنبية الجنسية بالقاهرة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات “تحمل جنسية دولة أجنبية”، بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية" - أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

