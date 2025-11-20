الباسطة السودانية كعب الغزال .. من اكثر الحلويات السودانية الشهيرة والتي لاقت رواجاً كبيرا حيث ارتفعت معدلات البحث على محرك جوجل بـ طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال ، ويمكن تعدادها بطريقة سهلة وسريعة خاصة وأن كل مكوناتها متوفرة في المطبخ المصري وتعتمد في الأساس على الجلاش بحشوة خاصة.

نقدم لكم طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال لأسهل طريقة في المنزل

ما هي مكونات الباسطة السودانية كعب الغزال؟

الحشو

1/2 كوب سميد أو دقيق ابيض 2 ملعقه كبيرة حليب بودرة 2 ملعقه كبيرة كاكاو كوب ماء مغلي ملعقة كبيرة سمنه 2 ملعقه سكر





ثانيا الشربات (الشيرة) :

كوب سكر كوب ماء عصير نص ليمونة عود قرفة أو فانيليا

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

١-يحمص السميد لمده 5 دقائق و يضاف الحليب البودره و ويتم تحميصهم لمدة دقيقة ثم نرفعهم من على النار

٢-و يضاف السمن و الكاكاو ثم الماء بالتدريج و السكر

٣-تلف العجينة و هي ساخنه على شكل أسطواني بكيس نايلون و تترك لتبرد

٤-تاخذ 10 من أوراق الجلاش و توضع الحشوة بالطول أو بالعرض و تدخل الثلاجة لمدة 20 دقيقة و بعدها تقطع بالحجم المناسب و توضع كمية مناسبه من السمن او الزبدة

٥-تدخل فرن مسخن مسبقا إلى أن تأخذ اللون الذهبي و بعد تمام النضج في الفرن و تضاف الشربات .