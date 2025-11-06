طريقة عمل كيكة المانجو .. خطوة بخطوة

كيكة المانجو من الحلويات الشهية والسهلة التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة المانجو، فيما يلي….

مقادير كيكة المانجو



● كيكة فانيليا

● لبن

● بودرة كريم شانتي

● كريم باستري

● مكعبات مانجو طازجة

● جيلي مانجو

● عصير مانجو

طريقة تحضير كيكة المانجو



تسقي الكيكة بقليل من اللبن

ثم يخلط اللبن و بودرة الكريم شانتي و الكريم باستري مع اللبن

ثم تضاف الطبقة على الكيكة ثم يرص قطع المانجو

و يذوب جيلي المانجو مع الماء و تضاف الطبقة الاخيرة

و يسقي بعصير المانجو و تدخل الثلاجة

و تقدم باردة