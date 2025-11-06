قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة والتهاب المفاصل.. فما هما؟

طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة
طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة
هاجر هانئ

حدد خبراء الصحة المدعومون من جامعة هارفارد ثلاث طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة وأعراض التهاب المفاصل دون الحاجة إلى الأدوية. دعامات الركبة، والعلاج المائي، والتمارين المنتظمة هي طرق مثبتة علميًا تركز على تغييرات نمط الحياة، والتمارين الخفيفة، وتعديلات النظام الغذائي، مما يساعد على تقليل الالتهاب، وتحسين مرونة المفاصل، ودعم القدرة على الحركة على المدى الطويل.


يُعد ألم الركبة والتهاب المفاصل من أكثر الآلام المُنهكة التي قد تحدث في أي عمر.

 كما يُسبب تورمًا وتيبسًا في المفاصل، وهي حالة خطيرة إذا لم تُعالج جيدًا وفي الوقت المناسب. 

ووفقًا لدراسة حديثة، فإن العلاجات البسيطة غير الدوائية، مثل دعامات الركبة والعلاج المائي، وحتى التمارين الرياضية المنتظمة، يُمكن أن تُخفف بشكل كبير من الألم والتيبس ومشاكل الحركة المرتبطة بهشاشة العظام في الركبة.


يُسلّط البحث، المنشور في مجلة هارفارد هيلث بابليشينج، الضوء على أن الطرق الطبيعية - المدعومة بالأدلة السريرية - آمنة وفعالة تمامًا مقارنةً بالاستخدام طويل الأمد للأدوية. فبفضل الدعم البدني، والحركة المائية، وتقوية العضلات، يمكن لمرضى التهاب مفصل الركبة إدارة الألم المزمن بشكل طبيعي والحفاظ على صحة المفاصل.


ثلاث طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة والتهاب المفاصل


-دعامات الركبة
تُخفف دعامات الركبة الألم بتوفير الدعم، وتثبيت المفاصل، وإعادة توزيع الوزن بعيدًا عن المناطق المتضررة. ووفقًا للخبراء، تعمل هذه الدعامات من خلال الضغط، مما يُساعد على تقليل التورم وتوفير المحاذاة والدعم لتحسين الثبات والتحكم في الحركة. تُقدم أنواع عديدة من دعامات الركبة مستويات مختلفة من الدعم للمساعدة في حالات مُحددة، بالإضافة إلى توفير الراحة العامة خلال فترة التعافي بعد الجراحة.
 

وفقًا لدراسة هارفارد، يُنصح باستخدام دعامة ركبة "مُخففة" أو "داعمة"، وذلك حسب شدة التهاب المفاصل وموقع الألم. 

تُساعد دعامة "مُخففة" الجانب المُصاب والمؤلم من الركبة باستخدام نظام رفع ثلاثي النقاط، مما يُوفر ضغطًا عامًا ودعمًا للمفصل. كما تُساعدك على تجنب الضغط الزائد على مفصل الركبة، وتمنع ركبتك من الحركة الزائدة أو المفاجئة. 

يعتمد مقدار المقاومة والدعم الذي تُوفره الدعامة على نوع الدعامة التي تحتاجها.

يقول الأطباء إن دعامات الركبة، كونها وسيلة سريعة وسهلة لدعم مفصل الركبة، قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل والشفاء منه بأمان. كما أنها قد تساعدك على الشعور بأمان وثقة أكبر، خاصةً عند المشي.

-العلاج المائي
يُخفف العلاج المائي الألم والتصلب من خلال الطفو، مما يُخفف الضغط على المفاصل أثناء ممارسة الرياضة أو حتى المشي. 

ووفقًا لأطباء جامعة هارفارد، يُساعد الماء الدافئ على استرخاء العضلات، ويُحسّن تدفق الدم، ويُقلل التورم. 

ومن خلال تقوية العضلات المحيطة بالركبة، وهو أمر أسهل في الماء، يُحسّن العلاج المائي الوظيفة والحركة ونوعية الحياة لمن يُعانون من هشاشة العظام في الركبة.
 

تُعرف هذه التمارين أيضًا بالعلاج المائي، ويتم إجراؤها في حمام سباحة يتم التحكم في درجة حرارته، وعادةً ما يكون ذلك تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي.
يقول الأطباء إن العلاج المائي بسيط، يكفي الاستحمام بماء دافئ في المنزل، أو استخدام حوض أو مسبح خاص.

 ويشمل مصطلح العلاج المائي أيضًا استخدام نفاثات مضغوطة، ودرجات حرارة ساخنة وباردة، وكمادات ثلج.


-التمارين الرياضية 
تساعد التمارين الرياضية على احتواء التهاب مفصل الركبة من خلال تقوية العضلات الداعمة للمفصل، مما يُخفف الألم ويُحسّن الثبات. ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن النشاط البدني المنتظم والمنخفض الشدة يُساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل، ويزيد من القدرة على التحمل، ويُساعد في إدارة الوزن، ويُحسّن المزاج ويُقلل من التعب.
 

بتقوية الركبة وتثبيتها، يُمكن أن يُسهّل تمرينك الحركات اليومية، مثل صعود السلالم، ويُشكّل علاجًا فعالًا وغير دوائي لهذه الحالة.

 يُمكنك تجربة ممارسة تمارين هوائية خفيفة التأثير، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات واستخدام جهاز التمارين البيضاوية، فكلها تُساعد على بناء العضلات دون تأثير قوي، مثل ركوب الدراجات الثابتة أو استخدام أربطة المقاومة.
المصدر: timesnownews.
 

الركبة آلام الركبة أعراض التهاب المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

جانب من الأعمال والحرف اليدوية

تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي العملية الانتخابية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

نفقة الدولة

الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد