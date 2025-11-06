3 طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة والتهاب المفاصل.. فما هما؟

حدد خبراء الصحة المدعومون من جامعة هارفارد ثلاث طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة وأعراض التهاب المفاصل دون الحاجة إلى الأدوية. دعامات الركبة، والعلاج المائي، والتمارين المنتظمة هي طرق مثبتة علميًا تركز على تغييرات نمط الحياة، والتمارين الخفيفة، وتعديلات النظام الغذائي، مما يساعد على تقليل الالتهاب، وتحسين مرونة المفاصل، ودعم القدرة على الحركة على المدى الطويل.



يُعد ألم الركبة والتهاب المفاصل من أكثر الآلام المُنهكة التي قد تحدث في أي عمر.

كما يُسبب تورمًا وتيبسًا في المفاصل، وهي حالة خطيرة إذا لم تُعالج جيدًا وفي الوقت المناسب.

ووفقًا لدراسة حديثة، فإن العلاجات البسيطة غير الدوائية، مثل دعامات الركبة والعلاج المائي، وحتى التمارين الرياضية المنتظمة، يُمكن أن تُخفف بشكل كبير من الألم والتيبس ومشاكل الحركة المرتبطة بهشاشة العظام في الركبة.



يُسلّط البحث، المنشور في مجلة هارفارد هيلث بابليشينج، الضوء على أن الطرق الطبيعية - المدعومة بالأدلة السريرية - آمنة وفعالة تمامًا مقارنةً بالاستخدام طويل الأمد للأدوية. فبفضل الدعم البدني، والحركة المائية، وتقوية العضلات، يمكن لمرضى التهاب مفصل الركبة إدارة الألم المزمن بشكل طبيعي والحفاظ على صحة المفاصل.



ثلاث طرق بسيطة وطبيعية لتخفيف آلام الركبة والتهاب المفاصل



-دعامات الركبة

تُخفف دعامات الركبة الألم بتوفير الدعم، وتثبيت المفاصل، وإعادة توزيع الوزن بعيدًا عن المناطق المتضررة. ووفقًا للخبراء، تعمل هذه الدعامات من خلال الضغط، مما يُساعد على تقليل التورم وتوفير المحاذاة والدعم لتحسين الثبات والتحكم في الحركة. تُقدم أنواع عديدة من دعامات الركبة مستويات مختلفة من الدعم للمساعدة في حالات مُحددة، بالإضافة إلى توفير الراحة العامة خلال فترة التعافي بعد الجراحة.



وفقًا لدراسة هارفارد، يُنصح باستخدام دعامة ركبة "مُخففة" أو "داعمة"، وذلك حسب شدة التهاب المفاصل وموقع الألم.

تُساعد دعامة "مُخففة" الجانب المُصاب والمؤلم من الركبة باستخدام نظام رفع ثلاثي النقاط، مما يُوفر ضغطًا عامًا ودعمًا للمفصل. كما تُساعدك على تجنب الضغط الزائد على مفصل الركبة، وتمنع ركبتك من الحركة الزائدة أو المفاجئة.

يعتمد مقدار المقاومة والدعم الذي تُوفره الدعامة على نوع الدعامة التي تحتاجها.

يقول الأطباء إن دعامات الركبة، كونها وسيلة سريعة وسهلة لدعم مفصل الركبة، قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل والشفاء منه بأمان. كما أنها قد تساعدك على الشعور بأمان وثقة أكبر، خاصةً عند المشي.

-العلاج المائي

يُخفف العلاج المائي الألم والتصلب من خلال الطفو، مما يُخفف الضغط على المفاصل أثناء ممارسة الرياضة أو حتى المشي.

ووفقًا لأطباء جامعة هارفارد، يُساعد الماء الدافئ على استرخاء العضلات، ويُحسّن تدفق الدم، ويُقلل التورم.

ومن خلال تقوية العضلات المحيطة بالركبة، وهو أمر أسهل في الماء، يُحسّن العلاج المائي الوظيفة والحركة ونوعية الحياة لمن يُعانون من هشاشة العظام في الركبة.



تُعرف هذه التمارين أيضًا بالعلاج المائي، ويتم إجراؤها في حمام سباحة يتم التحكم في درجة حرارته، وعادةً ما يكون ذلك تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي.

يقول الأطباء إن العلاج المائي بسيط، يكفي الاستحمام بماء دافئ في المنزل، أو استخدام حوض أو مسبح خاص.

ويشمل مصطلح العلاج المائي أيضًا استخدام نفاثات مضغوطة، ودرجات حرارة ساخنة وباردة، وكمادات ثلج.



-التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية على احتواء التهاب مفصل الركبة من خلال تقوية العضلات الداعمة للمفصل، مما يُخفف الألم ويُحسّن الثبات. ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن النشاط البدني المنتظم والمنخفض الشدة يُساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل، ويزيد من القدرة على التحمل، ويُساعد في إدارة الوزن، ويُحسّن المزاج ويُقلل من التعب.



بتقوية الركبة وتثبيتها، يُمكن أن يُسهّل تمرينك الحركات اليومية، مثل صعود السلالم، ويُشكّل علاجًا فعالًا وغير دوائي لهذه الحالة.

يُمكنك تجربة ممارسة تمارين هوائية خفيفة التأثير، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات واستخدام جهاز التمارين البيضاوية، فكلها تُساعد على بناء العضلات دون تأثير قوي، مثل ركوب الدراجات الثابتة أو استخدام أربطة المقاومة.

المصدر: timesnownews.

