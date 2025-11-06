تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تُعد الجوافة من الفواكه الشهية والمحببة لدى الكثيرين، بفضل طعمها الحلو وفوائدها الغذائية العالية، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الجوافة الصحية وفقا لموقع هيلثى.

فوائد الجوافة الصحية ..

1. تقوية المناعة

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، أكثر من البرتقال، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض.

2. تحسين الهضم

غنية بالألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

3. مفيدة لصحة القلب

تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار بسبب احتوائها على البوتاسيوم والألياف.

4. تنظيم مستوى السكر في الدم

تحتوي على مؤشر غلايسيمي منخفض وألياف تساعد على تنظيم امتصاص السكر، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري (باعتدال).

5. تحسين صحة الجلد

فيتامين C ومضادات الأكسدة تحمي البشرة من علامات الشيخوخة وتعزز إنتاج الكولاجين.

6. تعزيز صحة العين

تحتوي على فيتامين A الذي يساهم في الحفاظ على صحة النظر والوقاية من مشاكل الرؤية.

7. إنقاص الوزن

منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.