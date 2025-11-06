لمصابي متلازمة تكيس المبايض.. انتبهي من هذه الأطعمة

متلازمة تكيس المبايض مرض شائع يصيب العديد من النساء، قد يُسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، وحب الشباب، لذا انتبهي؛ الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الالتهاب قد يزيد من حدة أعراض متلازمة تكيس المبايض، ويرفع خطر الإصابة بأمراض أخرى شائعة لدى المصابين بها، مثل أمراض القلب.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يُفضّل تجنّبها لأنها قد تُفاقم الالتهاب وتؤثر سلبًا على الحالة الهرمونية:

1. الأطعمة المقلية:

مثل البطاطس المقلية، وشرائح الشيبس، ورقائق الذرة، والدجاج أو السمك المقلي.

2. الدهون المشبعة:

مثل الزبدة والسمن النباتي، إذ تُسهم في رفع الكوليسترول الضار وزيادة الالتهاب.

3. اللحوم الحمراء والمعالجة:

مثل البرجر، ولحم البقر المشوي، والستيك، ولحوم اللانشون، والنقانق (الهوت دوج)، فهي غنية بالدهون المشبعة والمواد الحافظة.

4. الوجبات الخفيفة المُصنّعة:

مثل الكعك، والبسكويت، والحلويات، والفطائر الجاهزة، والتي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون المتحولة.

5. الحبوب المُحضّرة عالية السكر:

مثل الشوفان الفوري (Instant Oatmeal) والجرانولا التجارية التي تحتوي على سكريات مضافة.

6. المشروبات السكرية:

مثل المشروبات الغازية، والشاي المحلّى، ومشروبات الطاقة أو الرياضة، لأنها تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم.

7. المشروبات الكحولية:

لما لها من تأثير سلبي على الكبد والهرمونات وتوازن الإنسولين.

8. الدقيق الأبيض ومنتجاته:

مثل الخبز الأبيض، والمعجنات، والبيتزا، والمكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر، إذ تُرفع من مستوى السكر بسرعة في الدم.

9. الأرز الأبيض:

يُفضل استبداله بـ الارز البنى أو الحبوب الكاملة للحفاظ على استقرار سكر الدم والشعور بالشبع لفترة أطول.

الموقع بولد سكاى