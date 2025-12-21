تسبب الوفاة لو عرفتها متأخر .. إليك أعراض السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التي تهدد البشر حيث انها تتسبب في مضاعفات خطيرة وقد تصل في بعض الاحيان للوفاة لذا من المهم اكتشافها بشكل مبكر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض السكتة الدماغية ما يلي:

أعراض السكتة الدماغية

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين

يفقد المريض الذي أصيب بالسكتة الدماغية الوعي، أو يتلعثم في الكلام، أو لا يفهم ما يقال له.

خَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق ة تظهر هذه الأعراض غالبًا في شق واحد فقط من الجسم.

اطلب من المريض رفع ذراعيه فوق رأسه، إذا بدأ أحد الذراعين بالسقوط، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بسكتة دماغية كما أن تدلي أحد جانبي الفم عند التبسم قد يكون علامة على السكتة الدماغية.

اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما ويمكنأن يجد المريض تشوشًا أو تعتيمًا في الرؤية فجأة بإحدى العينين أو كلتيهما. أو قد يرى الأشياء مزدوجة.

صداع

قد تكون السكتة الدماغية مصحوبة بصداع شديد مفاجئ وقد يحدث مع هذا الصداع قيء ودوار واضطراب في الوعي.

صعوبة في المشي.

قد يتعثر المريض المصاب بالسكتة الدماغية أو يفقد توازنه أو يصعب عليه التحكم في الحركة