شكل جذاب وطعم حلو .. طريقة عمل شوربة جزر بمذاق مميز

شوربة الجزر بالكريمة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في فصل الشتاء خاصة أن شكلها يجذب الأطفال ومذاقها مميز.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الجزر بالكريمة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير

جزر مسلوق

مرقة

بصل

كرفس

ثوم

زبدة

زيت

بقدونس

ملح

فلفل أسود

كريمة

طريقة عمل شوربة جزر

ضعي الجزر المسلوق في الكبة أو الخلاط مع الشوربة واخفقي جيدا.

في طاسة بها القليل من الزبدة والزيت على نار متوسطة قومى بتشويح البصل والثوم والكرفس والملح والفلفل الأسود.

اضيفي الجزر المخفوق والكريمة ويمكن ضبط القوام بمزيد من الشوربة ثم تقدم ساخنة.