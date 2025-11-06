قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل تشيز كيك لايت..بمذاق لا يقاوم

هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تشيز كيك لايت، فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تناولها خلال اتباع الحميات الغذائية المختلفة.

 مقادير تشيز كيك لايت


● 1 و½ كوب شوفان

● زيت جوز هند

● سكر دايت

للخليط:
● 450 جرام زبادي يوناني
● بيضة
● فانيليا
● 6 ملعقة كبيرة عسل
● 4 و½ ملعقة كبيرة جبنة كريمي
للوجه:
● شرائح موز
● فول سوداني مجروش
للتزيين:
● شوكولاتة خام مذابة


 

طريقة تحضير تشيز كيك لايت


يوضع في محضر الطعام شوفان , زيت جوز هند , سكر دايت للحصول على القاعدة المطلوبة.
ثم يوضع الخليط السابق في قاعدة في البايركس
يوضع في مضحر الطعام زبادي يوناني , بيضة , جبنة كريمي , عسل , فانيليا , رشة ملح للحصول على الخليط المطلوب.
ثم يضاف الخليط على القاعدة
يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي.
يوضع على الوجه شرائح موز , فول سوداني مجروش
للتزيين شوكولاتة خام مذابة ثم تقدم.

