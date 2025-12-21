"إعلان تجسد الكلمة" .. في عظة الأحد للقس بطرس بخيت

أذيعت، اليوم، كلمة للأب القس بطرس بخيت كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمنطقة جمعية عرابي في مدينة العبور، عبر قناة ON ، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثاني من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "بشارة الملاك للسيدة العذراء" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى التعاليم المستفادة من حياة السيدة العذراء من خلال أصحاح اليوم، وهي: هدوئها، وحيائها والتزامها، وإيجابيتها في الخدمة في الهيكل، والطاعة بإيمان، واتضاعها العجيب، "«هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ»" (لو ١: ٣٨).