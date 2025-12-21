انطلاق ملتقى التوظيف الخامس بأبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير

شهدت إيبارشية أبوقرقاص انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الخامس “Job Hub”، الذي نظمته مبادرة بصمة شباب مصر، تحت رعاية نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

أهمية دعم الشباب

بدأ الملتقى بالحفل الافتتاحي الذي تضمن كلمات أكدت أهمية دعم الشباب وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات بفرص توظيف حقيقية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا، وممثلي الجهات الشريكة، وفريق عمل مبادرة بصمة شباب مصر، تقديرًا لجهودهم في دعم الشباب.

وشهد الملتقى حضور أكثر من ألف باحث عن فرص عمل وتدريب، كما تضمن معرضًا للحرف اليدوية، وبرامج تدريب مجانية تهدف إلى تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.