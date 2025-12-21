قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
70 متنافسا على 35 مقعدا.. تعرف على المرشحين بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بينه وبين طليقته
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا
لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان
أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل
سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة
وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
أخبار البلد

انطلاق ملتقى التوظيف الخامس بأبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

شهدت إيبارشية أبوقرقاص انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الخامس “Job Hub”، الذي نظمته مبادرة بصمة شباب مصر، تحت رعاية نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

أهمية دعم الشباب 

بدأ الملتقى بالحفل الافتتاحي الذي تضمن كلمات أكدت أهمية دعم الشباب وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات بفرص توظيف حقيقية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا، وممثلي الجهات الشريكة، وفريق عمل مبادرة بصمة شباب مصر، تقديرًا لجهودهم في دعم الشباب.

وشهد الملتقى حضور أكثر من ألف باحث عن فرص عمل وتدريب، كما تضمن معرضًا للحرف اليدوية، وبرامج تدريب مجانية تهدف إلى تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

إيبارشية أبوقرقاص أسقف إيبارشية أبوقرقاص وزير الشباب والرياضة الأنبا فيلوباتير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

حامد حمدان

حامد حمدان يرفض الرد على اتصالات الزمالك | خاص

مجلس الجامعة الاهلية

مجلس جامعة المنيا يناقش تجهيزات المعامل استعدادًا للفصل الدراسي الثاني والبدء في إعداد الخطة الاستراتيجية

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يلتقي محافظ المنطقة الروتارية.. ضبط 5 أطنان ردة دون فواتير.. و5 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يلتقي محافظ المنطقة الروتارية لبحث وتنفيذ مبادرات نوعية

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

