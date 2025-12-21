قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
أخبار البلد

البابا لاون يتأمّل في القديس يوسف: الإيمان الشجاع طريقٌ للرجاء في ختام زمن المجيء

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

خصّص قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، تعليم صلاة التبشير الملائكي، في الأحد الأخير من زمن المجيء، للتأمّل في شخص القديس يوسف، واصفًا إيّاه بالبطل الهشّ والجريء في تاريخ الخلاص، لما تحلّى به من إيمان صامت، وشجاعة روحية في مواجهة سرّ التجسّد.

وأوضح الحبر الأعظم أنّ يوسف، خطّيب مريم العذراء، عرف كيف يتجاوز حرفيّة الشريعة، فاختار طريق الرحمة، والكتمان أمام سرّ حمل العذراء العجيب، مقدّمًا مثالًا حيًّا على الطاعة المتواضعة، والثقة الكاملة بالله، مشيرًا إلى أن محور هذا التأمّل يتمثّل في فعل الإيمان الذي قام به يوسف في الحلم، حين قبل دعوة الله بشجاعة، متخلّيًا عن شواطئه الآمنة، ومنفتحًا على رسالة غير متوقّعة، سلّم فيها حياته بالكامل لعناية الله.

ودعا الأب الأقدس المؤمنين، في إطار الاستعداد لعيد الميلاد المجيد، إلى ترجمة هذا الإيمان إلى ممارسة يومية، من خلال تحويل حياتهم إلى مغارة ميلاد مُرحِّبة، وتعلّم الغفران، وبثّ الرجاء في قلوب الآخرين، وإيداع كلّ ما يثقلهم بين يدي الله بثقة تامّة، على مثال القديس يوسف.

وعلى هامش هذا اللقاء، ووفاءً لتقليد كنسي راسخ يعود إلى عام 1969، بارك قداسة البابا لاون الرابع عشر تماثيل الطفل يسوع التي حملتها العائلات الرومانية إلى ساحة القديس بطرس، في مشهد اتّسم بالإيمان والبساطة والحنان، موجهًا دعوة إلى الصلاة بخشوع أمام مغارة الميلاد، متضرّعين إلى الله أن ينعم جميع أطفال العالم بحياة يسودها السلام والأمان.

قداسة البابا لاوُن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي القديس يوسف العذراء الميلاد

