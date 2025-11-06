مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة.

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

المقادير:

-نصف كيلو لحمة مكعبات مسلوقة

- نصف كيلو لسان عصفور

-بصلة مقطعة رفيع

-2حبة فلفل اخضر مقطع حلق

- مرقة لحمة

-2ملعقة صلصة

-طمطماية مبشورة

- سمنه

- ملح

- فلفل أسود

-بهارات

طريقة التحضير طاجن لسان عصفور باللحمة

- شوحي البصل والفلفل المقطعين فى السمنة على النار

- أضيفى مكعبات الللحمة المسلوقة وضيفي عليها الفلفل الاسمر والبهارات وقلبي

-ثم نضيف الصلصة والطماطم المبشورة ونضيف الملح ونقلب

- شوحى لسان العصفور فى السمن على النار

- ضعى خليط اللحمة بالصلصة مع لسان العصفور فى طاجن ثم أغمريها بالشوربة حتي تغطي السطح وغطيه بورق ألومنيوم وتدخليه الفرن وإتركيه حتى تمام النضج ثم قدميه.