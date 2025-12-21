محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم بالأربعين

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمدرسة الأمل الثانوية الفنية بنات للصم وضعاف السمع بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومستوى التجهيزات، ومدى توافر بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لطالبات المدرسة، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة وحرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب مدارس التربية الخاصة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتورة منى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية.

تفقد فصول المدرسة

وتفقد محافظ أسيوط الفصول الدراسية التي تضم 231 طالبة موزعات على 20 فصلًا بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث تابع سير الدراسة وانتظام الحضور، واطمأن على التزام الطالبات بقواعد الانضباط والزي المدرسي، فضلًا عن مستوى الرعاية المقدمة وحسن المعاملة داخل المدرسة. كما حرص على التواصل المباشر مع الطالبات بلغة الإشارة، حيث أعربن عن سعادتهن بالزيارة ورضاهن عما يتلقينه من دعم ورعاية وتدريب.

وشملت الجولة تفقد ورش الأشغال اليدوية والخياطة والتربية الفنية والنسيج، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي، واطلع المحافظ على نماذج من الأعمال الفنية والمنسوجات التي نفذتها الطالبات، والتي عكست مستوى متميزًا من التدريب وتنمية المهارات. وأشاد بالجهود المبذولة في تأهيل الطالبات وإعدادهن لسوق العمل، بما يسهم في دمجهن وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا بالغًا بمدارس التربية الخاصة وطلاب ذوي الهمم، مشددًا على أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان تقديم خدمة تعليمية متكاملة تليق بأبنائنا، مع العمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة وتذليل أي معوقات، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، التقط محافظ أسيوط الصور التذكارية مع طالبات المدرسة، متمنيًا لهن دوام التفوق والنجاح، ومؤكدًا استمرار التواصل والمتابعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على جودة العملية التعليمية.