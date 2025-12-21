قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم بالأربعين

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم بالأربعين
محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم بالأربعين
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمدرسة الأمل الثانوية الفنية بنات للصم وضعاف السمع بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومستوى التجهيزات، ومدى توافر بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لطالبات المدرسة، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة وحرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب مدارس التربية الخاصة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد زين  الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتورة منى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية.

تفقد فصول المدرسة 

وتفقد محافظ أسيوط الفصول الدراسية التي تضم 231 طالبة موزعات على 20 فصلًا بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث تابع سير الدراسة وانتظام الحضور، واطمأن على التزام الطالبات بقواعد الانضباط والزي المدرسي، فضلًا عن مستوى الرعاية المقدمة وحسن المعاملة داخل المدرسة. كما حرص على التواصل المباشر مع الطالبات بلغة الإشارة، حيث أعربن عن سعادتهن بالزيارة ورضاهن عما يتلقينه من دعم ورعاية وتدريب.

وشملت الجولة تفقد ورش الأشغال اليدوية والخياطة والتربية الفنية والنسيج، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي، واطلع المحافظ على نماذج من الأعمال الفنية والمنسوجات التي نفذتها الطالبات، والتي عكست مستوى متميزًا من التدريب وتنمية المهارات. وأشاد بالجهود المبذولة في تأهيل الطالبات وإعدادهن لسوق العمل، بما يسهم في دمجهن وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا بالغًا بمدارس التربية الخاصة وطلاب ذوي الهمم، مشددًا على أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان تقديم خدمة تعليمية متكاملة تليق بأبنائنا، مع العمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة وتذليل أي معوقات، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، التقط محافظ أسيوط الصور التذكارية مع طالبات المدرسة، متمنيًا لهن دوام التفوق والنجاح، ومؤكدًا استمرار التواصل والمتابعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

أسيوط مدرسة الأمل الثانوية الفنية بنات للصم وضعاف حي غرب مدينة أسيوط المدرسة التعليم الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

شوبير

في الضياع .. شوبير ينتقد حكام كأس الأمم الأفريقية قبل بدء البطولة

كاس امم افريقيا

سؤال مثير من الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أول أهداف المنتخب في أمم إفريقيا

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد