قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير شاروما السورى الدجاج فى البيت.

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

المكونات:

للدجاج:

½ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما (كمون، بابريكا، كزبرة ناشفة، قرفة، زنجبيل، فلفل أسود)

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بصل بودر

عصير نصف ليمونة

للتقديم:

خبز سوري أو عيش شامي

بطاطس مقلية

مخلل خيار

طماطم مقطعة شرائح

خس مقطع شرائح

للثومية:

2 ملعقة كبيرة مايونيز

2 فص ثوم مهروس

½ كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح وعصير ليمونة

طريقة التحضير:

1. تتبيل الدجاج:

في بولة، اخلط الزبادي، الخل، الزيت، عصير الليمون، والتوابل كويس جدًا.

ضيف شرائح الدجاج، قلبهم كويس، وغطيهم وسيبهم في التلاجة لمدة ساعتين على الأقل (يفضل ليلة كاملة).

2. التسوية:

في طاسة سخنة على نار عالية، ضيف شوية زيت، وشوّح الدجاج لحد ما يستوي وياخد لون دهبي.

ممكن تضيف بصل وفلفل ألوان في آخر دقيقتين من التسوية لو بتحبهم.

3. تحضير الثومية:

اخلط كل مكونات الثومية مع بعض لحد ما يبقى قوامها ناعم وكريمي.

4. التقديم:

افرد الخبز، حط شاورما الدجاج، بطاطس، مخلل، ، وضيف الثومية.

لف الساندوتش، وسخّنه شوية على طاسة أو جريل عشان يبقى مقرمش.