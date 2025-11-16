طريقة عمل كيكة الزبادي.. بمذاق لا يقاوم

كيكة زبادي من الحلويات اللذيذة المفضلة لدى كثير من الأشخاص، ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.



قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد طريقة عمل كيكة الزبادي، فيما يلي…

مقادير كيكة الزبادي



● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● 3 بيضة

● 1 كوب سكر

● 1 كوب زبادي

● ½ كوب زيت

● 1 ملعقة كبيرة خل

● 2 باكو فانيليا

للوجه:

● شربات

● جوز هند





طريقة تحضير كيكة زبادي



يخلط الزبادي والبيض والسكر والزيت والخل والفانيليا

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

يضاف خليط الزبادي لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

تسقى بالشربات وترش بجوز الهند

تقطع وتقدم