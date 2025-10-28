تعد كيكة اللبن الساخن من الاكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الافطار أو العشاء أو بجوار المشروبات الدافئة فى الشتاء.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة اللبن الساخن من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة خل

1 كوب لبن

نصف كوب زبدة

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

فانيليا

الوجه:

لبن

سكر بودرة



طريقة عمل كيكة اللبن الساخن



سخني اللبن في حلة على النار وانزليه عند الغليان واتركيه يهدأ قيلا



اخفقي البيض والفانيليا فى الخلاط وضيفي لهم السكر والزبدة واللبن والخل

فى بولة كبيرة اخلطى الدقيق والبيكنج بودر والملح

ضعي خليط اللبن على الدقيق وقلبي كل الخليط ثم يسكب في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

ضعي كيكة اللبن في فرن ساخن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج .

تترك كيكة اللبن لتهدأ وضعي على الوجه اللبن والسكر البودرة

تقطع وتقدم .