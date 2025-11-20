انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

أكدت تقارير صحية دولية تزايد الاهتمام بفيروس ماربورج، الذي ينتقل إلى البشر عبر خفافيش الفاكهة في المناطق الاستوائية.

وأوضحت الجهات الطبية أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء، بل عبر ملامسة سوائل جسم المصاب، مما يجعل احتمالات التفشي الواسع ضعيفة.





وفي مصر، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، على عدم تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه بالفيروس، مشيرًا إلى أن البلاد لا تضم النوع الحامل للمرض من الخفافيش.





وأكد أن منظومة الترصد الوبائي تعمل بكفاءة، وأن القلق الشعبي مفهوم بعد جائحة كورونا، رغم أن الفيروس معروف منذ عام 1967.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.facebook.com/share/r/1G1wCtEv86/?mibextid=wwXIfr