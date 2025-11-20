رئيس كوريا الجنوبية: جامعة القاهرة أول جامعة أزورها على مستوى العالم.. فيديو

بدأ رئيس كوريا الجنوبية، لى چاى ميونغ، كلمته التاريخية في جامعة القاهرة، بقوله "السلام عليكم" مرددها باللغة العربية وصفح له الجمهور في القاعة بشدة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في كلمته بجامعة القاهرة: أرحب بكم جميعا في جامعة القاهرة العريقة حيث التاريخ والحضارة العريقة، وجئت لجامعة القاهرة أم الجامعات المصرية، هو أن لقائكم أنكم القوة التي ستفتح العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية، أن جامعة القاهرة هي أول جامعة أزورها على مستوى العالم منذ أن توليت منصبي كرئيس لكوريا الجنوبية.

وتابع: مصر وكوريا الجنوبية بينهما علاقة خاصة مثل علاقة الأخوة.