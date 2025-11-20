استجابة لشكاوى المحلاوية..محافظ الغربية يأمر بإزالة إشغالات نفق الشون

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة لنفق الشون للمشاة بمدينة المحلة الكبرى، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن تكدس الإشغالات وتأثيرها على حركة تنقل المارة داخل النفق الحيوي. وخلال الجولة، وقف المحافظ بنفسه على طبيعة الإشغالات ووجّه بإزالة كافة الإشغالات على الفور، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بعودتها، وأن المرور داخل النفق يجب أن يظل مستمراً بشكل طبيعي وسلس لجميع المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن نفق الشون للمشاة يمثل شرياناً رئيسياً يربط بين شوارع المدينة، وأن أي معوقات أو إشغالات تؤثر على حركة المارة لن يتم السماح بها، موجها الحي بالعمل على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة لجميع المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي تنفيذ لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة حي ثان المحلة على الفور بحملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات داخل النفق، بهدف تسهيل حركة المواطنين وضمان بيئة آمنة ونظيفة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لن تتوانى في متابعة جميع المناطق الحيوية بالمدينة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة، مع الالتزام بالاستجابة الفورية لأي شكاوى أو ملاحظات ترد من المواطنين.