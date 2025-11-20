قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار قبل اجتماع الفائدة في البنوك مساء اليوم 20-11-2025

محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 20-11-2025 داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكا حكوميًا و خاصًا، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد سعر الفائدة في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار يرتفع

و صعد سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم مقدار 31 قرشًا على مدار الأسبوع الجاري بعد تذبذب شهدته العملة الخضراء .

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47,4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو  47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

الدولار في البنوك الأخري 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، ميد بنك، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنوك " نكست، أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي،التعمير والاسكان، سايب، البركة، التعمير والإسكان"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي.

