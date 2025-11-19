اعرف سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري في البنك المركزي لنحو 47.33 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.



سعر الدولار في مصر اليوم

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلى الكويتي، أبوظبي الأول، قناة السويس) لنحو 47.37جنيه للشراء و 47.47جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 47.36جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، نكست) لنحو 47.35جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(العربي الأفريقي، مصر،المصرف العربي، المصرف المتحد، الشركة المصرفية الدولي، الأهلى، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية)

نحو 47.34 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( فيصل الإسلامي، قطر الوطني،العقاري المصري العربي ) نحو 47.33 جنيه للشراء و 47.43جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( كريدي أجريكول، الكويت الوطني، البركة، الإمارات دبي الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان) لنحو 47.32جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند:

47.13جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو:

47.10 جنيه للشراء.

47.20جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

47.37 جنيه للشراء.



أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

47.33 جنيه للبيع.



متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

47.34جنيه للبيع.