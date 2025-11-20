ترامب يوافق على خطة من 28 بندا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة سي بي إس نيوز اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

خطة أمريكية لوقف الحرب الأوكرانية

وقالت شبكة سي بي إس نيوز إنه ، لم يكن هناك ما يشير إلى دعم أوكرانيا للخطة المكونة من 28 بندًا لوقف الحرب، الذي يُعتقد أنه يدعو إلى تجميد خطوط القتال الحالية حيث هي - مع سيطرة قوات الاحتلال الروسية على جزء كبير من شرق أوكرانيا.

في مقابلة مع موقع أكسيوس يوم الاثنين، صرّح كيريل دميترييف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف وضعا خطة سلام من 28 نقطة خلال زيارة شخصية الشهر الماضي إلى ميامي.

عقوبات ضد روسيا

بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب عقوبات على النفط والغاز الروسيين في أكتوبر، سافر دميترييف إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مقررة مسبقًا مع ويتكوف، في محاولة لمواصلة إحراز تقدم بشأن مقترح لإنهاء الحرب، كما وصفه مسؤول أمريكي كبير آنذاك.

وقال مسؤول البيت الأبيض الذي تحدث مع نانسي كورديس من شبكة سي بي إس نيوز يوم الخميس إن ويتكوف كان يعمل على المقترح بهدوء لمدة شهر تقريبًا، متشاورًا مع كل من الروس والأوكرانيين لأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن الحرب يجب أن تنتهي، لكنه أكد مجددًا أنه من وجهة نظر كييف، "لا يمكن أن تكون هناك مكافأة لشن الحرب".

في حديثه مع كورديس يوم الأربعاء، قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إنه ليس لديه أي تصريحات يُشاركها بشأن خطة سلام، لكنه أضاف أنها قضية "يُواصل الرئيس وضعها في صدارة أهداف سياستنا الخارجية".

القصف الروسي لأوكرانيا

في خضم الجهود الدبلوماسية الأمريكية - والتي تشمل زيارة وفد بقيادة وزير الجيش الأمريكي إلى كييف هذا الأسبوع - واصلت الصواريخ الروسية قصف أوكرانيا.

وكان رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون يوم الخميس عن ضحايا غارة روسية مدمرة على مبنى سكني في مدينة تيرنوبل الغربية، والتي أسفرت عن مقتل 26 شخصًا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

سقطت صواريخ روسية صاخبة على المبنى يوم الأربعاء، مما أدى إلى احتراق 19 شخصًا على الأقل في الشقق.

جاءت الغارة بالتزامن مع وصول وزير الجيش دان دريسكول إلى العاصمة الأوكرانية، بعد يوم واحد من موافقة الولايات المتحدة على حزمة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث أنظمة باتريوت الاعتراضية الأوكرانية.