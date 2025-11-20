قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوافق على خطة من 28 بندا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة سي بي إس نيوز اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

خطة أمريكية لوقف الحرب الأوكرانية

وقالت شبكة سي بي إس نيوز إنه ، لم يكن هناك ما يشير إلى دعم أوكرانيا للخطة المكونة من 28 بندًا لوقف الحرب، الذي يُعتقد أنه يدعو إلى تجميد خطوط القتال الحالية حيث هي - مع سيطرة قوات الاحتلال الروسية على جزء كبير من شرق أوكرانيا. 

في مقابلة مع موقع أكسيوس يوم الاثنين، صرّح كيريل دميترييف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف وضعا خطة سلام من 28 نقطة خلال زيارة شخصية الشهر الماضي إلى ميامي.

عقوبات ضد روسيا

بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب عقوبات على النفط والغاز الروسيين في أكتوبر، سافر دميترييف إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مقررة مسبقًا مع ويتكوف، في محاولة لمواصلة إحراز تقدم بشأن مقترح لإنهاء الحرب، كما وصفه مسؤول أمريكي كبير آنذاك.

وقال مسؤول البيت الأبيض الذي تحدث مع نانسي كورديس من شبكة سي بي إس نيوز يوم الخميس إن ويتكوف كان يعمل على المقترح بهدوء لمدة شهر تقريبًا، متشاورًا مع كل من الروس والأوكرانيين لأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن الحرب يجب أن تنتهي، لكنه أكد مجددًا أنه من وجهة نظر كييف، "لا يمكن أن تكون هناك مكافأة لشن الحرب".

في حديثه مع كورديس يوم الأربعاء، قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إنه ليس لديه أي تصريحات يُشاركها بشأن خطة سلام، لكنه أضاف أنها قضية "يُواصل الرئيس وضعها في صدارة أهداف سياستنا الخارجية".

القصف الروسي لأوكرانيا

في خضم الجهود الدبلوماسية الأمريكية - والتي تشمل زيارة وفد بقيادة وزير الجيش الأمريكي إلى كييف هذا الأسبوع - واصلت الصواريخ الروسية قصف أوكرانيا.

وكان رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون يوم الخميس عن ضحايا غارة روسية مدمرة على مبنى سكني في مدينة تيرنوبل الغربية، والتي أسفرت عن مقتل 26 شخصًا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

سقطت صواريخ روسية صاخبة على المبنى يوم الأربعاء، مما أدى إلى احتراق 19 شخصًا على الأقل في الشقق.

جاءت الغارة بالتزامن مع وصول وزير الجيش دان دريسكول إلى العاصمة الأوكرانية، بعد يوم واحد من موافقة الولايات المتحدة على حزمة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث أنظمة باتريوت الاعتراضية الأوكرانية.

ترامب الحرب الروسية الأوكرانية وقف الحرب الروسية الأوكرانية وقف الحرب الأوكرانية الرئيس الأمريكي عقوبات ضد روسيا القصف الروسي لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد