بولندا تخصص 100 مليون دولار لدعم أوكرانيا بأسلحة أمريكية

أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، عزم بلاده تخصيص نحو 100 مليون دولار لتمويل شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا عبر مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية (بورل).



وأوضح سيكورسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الخميس/ - أن هذه الأموال سيتم سحبها من ميزانية وزارة الخارجية، وسيتم تحويلها قبل نهاية العام لدعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية.



وقد تم إطلاق مبادرة (بورل) في يوليو 2025، وجاءت في أعقاب الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض إلى أوروبا، والتي أشارت إلى ضرورة تحمل المزيد من المسئولية عن أمن أوكرانيا .



وقد أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نوفمبر 2025 أن دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق ستمول بشكل مشترك حزمة من المعدات العسكرية والذخائر بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا.