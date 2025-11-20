8 طائرات .. سرب إسرائيلي يخترق الأجواء السورية ويقترب من لواء إسكندرون

أفاد تلفزيون سوريا بأن 8 طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إخترقت أجواء الجنوب السوري حيث عبر أجواء القنيطرة وجبل الشيخ وحلق في أجواء غرب دمشق بالإضافة إلى تحليقه في اجواء محافظة حمص و حماة.

وأشار التليفزيون السوري إلى أن سرب الطيران التابع للاحتلال الإسرائيلي إقترب أيضا من لواء إسكندرون المحتل.

كما حلق السرب الإسرائيلي فوق ريف حماة الغربي ومناطق من ريف اللاذقية وريف ادلب الجنوبي والشرقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي هاجمت فيه قوات سوريا الديمقراطية “قسد” نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، حيث سيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين.

وبحسب ما صرحت به إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، فقد ردت قوات الجيش السوري على مصادر النيران، ونفذت هجوماً عكسياً مباشراً أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية.

وحملت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قوات قسد تبعات هذا الاعتداء الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش العربي السوري.