حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
أخبار العالم

شهيد فلسطيني بنيران الاحتلال في خان يونس

أ ش أ

استشهد اليوم /الخميس/ فلسطيني، في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.


وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت صباح اليوم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استشهاد فلسطيني بنيران مسيرة تابعة للاحتلال في عبسان الكبيرة، وجرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي.


وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد في قطاع غزة، 33 مواطنا بينهم 12 طفلا و8 سيدات، وأصيب 88 بجروح مختلفة، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.


وأعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 69,546، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,833، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.


فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 312 شهيدا، و760 مصابا.

بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مصادر طبية فلسطينية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا استشهاد فلسطيني بنيران مسيرة مجمع ناصر الطبي

