شهيد فلسطيني بنيران الاحتلال في خان يونس

استشهد اليوم /الخميس/ فلسطيني، في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت صباح اليوم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استشهاد فلسطيني بنيران مسيرة تابعة للاحتلال في عبسان الكبيرة، وجرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد في قطاع غزة، 33 مواطنا بينهم 12 طفلا و8 سيدات، وأصيب 88 بجروح مختلفة، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 69,546، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,833، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.



فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 312 شهيدا، و760 مصابا.