قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الملكي يضغط لحسم مصير فينيسيوس .. وتشيلسي يترقب بـ150 مليون يورو

فينيسيوس
فينيسيوس
حمزة شعيب

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التحرك لحسم مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2027، وذلك عبر وضع خيارين فقط أمام اللاعب خلال الفترة المقبلة.

خطة ريال مدريد لحسم مستقبل فينيسيوس

بحسب ما كشفته إذاعة أوك دياريو الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت فينيسيوس بضرورة تحديد موقفه قبل حلول الصيف المقبل، عبر أحد خيارين:

تجديد عقده مع النادي قبل نهاية الموسم الجاري.

الموافقة على بيعه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأكدت التقارير أن النادي الملكي سيحاول إقناع اللاعب بالاستمرار، لكن في حال فشل المفاوضات سيُعلن بشكل واضح أن فينيسيوس سيكون مطروحًا للبيع في سوق الانتقالات الصيفية.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية استعداد نادي تشيلسي لتقديم عرض ضخم قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو من أجل ضم فينيسيوس، في محاولة لإغرائه بالرحيل عن سانتياجو برنابيو.

كما تتزايد التكهنات حول إمكانية انتقال زميله رودريجو إلى تشيلسي أيضًا، خاصة في ظل انخفاض مشاركاته تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ويواجه فينيسيوس فترة من التوتر داخل الفريق الملكي، بعد رد فعله الغير لائق عقب استبداله في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، والذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وهو ما أثار شكوكًا حول علاقته بالجهاز الفني.

وتنتظر جماهير ريال مدريد ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، في ظل موقف حاسم قد يحدد مستقبل أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة.

ريال مدريد فينسوس الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

ميكيل أرتيتا

أرتيتا يكشف عن تفاصيل إصابات آرسنال قبل ديربي شمال لندن أمام توتنهام

روبن أموريم

روبن أموريم يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة إيفرتون

أحمد عبدالرؤوف

أحمد عبد الرؤوف يركز على الجوانب الخططية بالزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد