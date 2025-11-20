الملكي يضغط لحسم مصير فينيسيوس .. وتشيلسي يترقب بـ150 مليون يورو

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التحرك لحسم مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2027، وذلك عبر وضع خيارين فقط أمام اللاعب خلال الفترة المقبلة.

خطة ريال مدريد لحسم مستقبل فينيسيوس

بحسب ما كشفته إذاعة أوك دياريو الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت فينيسيوس بضرورة تحديد موقفه قبل حلول الصيف المقبل، عبر أحد خيارين:

تجديد عقده مع النادي قبل نهاية الموسم الجاري.

الموافقة على بيعه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأكدت التقارير أن النادي الملكي سيحاول إقناع اللاعب بالاستمرار، لكن في حال فشل المفاوضات سيُعلن بشكل واضح أن فينيسيوس سيكون مطروحًا للبيع في سوق الانتقالات الصيفية.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية استعداد نادي تشيلسي لتقديم عرض ضخم قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو من أجل ضم فينيسيوس، في محاولة لإغرائه بالرحيل عن سانتياجو برنابيو.

كما تتزايد التكهنات حول إمكانية انتقال زميله رودريجو إلى تشيلسي أيضًا، خاصة في ظل انخفاض مشاركاته تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ويواجه فينيسيوس فترة من التوتر داخل الفريق الملكي، بعد رد فعله الغير لائق عقب استبداله في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، والذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وهو ما أثار شكوكًا حول علاقته بالجهاز الفني.

وتنتظر جماهير ريال مدريد ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، في ظل موقف حاسم قد يحدد مستقبل أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة.