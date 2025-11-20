صناع الخير تنظم احتفالية بالبحيرة بمناسبة اليوم العالمي للطفل

نظمت مؤسسة «صُناع الخير للتنمية» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية داخل مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا بمحافظة البحيرة، الذي يخضع تحت إدارة وتشغيل المؤسسة، لتوعية الأطفال بحقوقهم المختلفة وكيفية الحصول عليها.

على هامش الاحتفالية، تم تنظيم مجموعة مُهمة من الأنشطة التي تُسهم في توعية الأطفال بحقهم في التعليم واللعب، بجانب توعيتهم بالغذاء الصحي السليم والرعاية الصحية والأسرية، وذلك في إطار حرص المؤسسة على الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للأطفال لتنشئتهم وتهيئتهم بشكل جيد.

يُذكر أن مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا بمحافظة البحيرة، مُؤسس بشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويقبل الأطفال داخل حضانته من سن يوم حتى 4 سنوات، وأيضاً رياض الأطفال «كجي 1 وكجي 2» من سن 4 سنوات حتى سن 6 سنوات، ويقدم خدمات تعليمية متميزة بجانب أنشطة ترفيهية ورياضية وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال.

كما يقدم المركز، مجموعة من الخدمات لأبناء القرية كالتخاطب والأنشطة الترفيهية والرياضية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.