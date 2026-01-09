كشف ودواء بالمجان.. 400 منتفع بقافلة مجانية لدرب الأربعين بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لسكان منطقة درب الأربعين التابعة للمركز كمنطقة نائية وحدودية تابعة للمركز.

قافلة طبية بالمجان لأهالي قرى الأربعين

قال سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ القافلة الطبية لمنطقة درب الأربعين القرية (2) لتقديم الخدمة الطبية بالمجان والتي تضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

أضاف سلامة، أن القافلة جاءت بتنظيم وتعاون بين مديرية الشئون الصحية وفرع الجمعية الشرعية بالمحافظة، فيما قدمت خدماتها لـ 400 مواطن من سكان القرية والقرى المحيطة بها، وتضمنت القافلة تخصصات (باطنية – نساء وتوليد – عظام – صدر – أسنان) مع عمل تحاليل طبية وأشعة للمنتفعين، كما تضمنت القافلة عمل توعية صحية عن الكشف المبكر للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.