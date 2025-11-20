بيان سعودي ناري .. إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء في غزة وخان يونس وسوريا

أدانت السعودية اليوم الخميس الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة وخان يونس والتعدي على سيادة سوريا.

إدانة سعودية لانتهاكات الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن "المملكة تدين وتستنكر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس والتعدي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال التجاوز المتعمد من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من مسؤولي حكومته على المنطقة الحدودية جنوب سوريا".

وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصةً الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشددت على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.