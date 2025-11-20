قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
أخبار العالم

بيان سعودي ناري .. إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء في غزة وخان يونس وسوريا

جنوب سوريا
جنوب سوريا
قسم الخارجي

أدانت السعودية اليوم الخميس الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة وخان يونس والتعدي على سيادة سوريا.

إدانة سعودية لانتهاكات الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن "المملكة تدين وتستنكر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس والتعدي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال التجاوز المتعمد من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من مسؤولي حكومته على المنطقة الحدودية جنوب سوريا".

وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصةً الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". 

وشددت على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.

