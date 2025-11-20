رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

شهد سعر الدولار في البنك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير خلال اجتماعها المنتهي قبل قليل.

قالت لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد الفائدة في الجهاز المصرفي، إنها أبقت على متوسط سعر الفائدة وتحديداً عائد الإيداع عند 21% والإقتراض لليلة واحدة عند 22% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

كما أبقي البنك المركزي علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

قال البنك المركزي إن ذلك القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، وفق أحدث تحديثات التداول.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

كما يعكس سعر الدولار اليوم البنك الأهلي حالة من التوازن في السوق، حيث بقيت الأسعار قريبة من أسعار بقية البنوك الكبرى، بما فيها بنك مصر وبنك التجاري الدولي، مما يدعم استقرار سعر الصرف.



سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار الأسعار مع بقية البنوك الحكومية.

سعر الدولار CIB

وفيما يخص البنوك الخاصة، بلغ سعر الدولار CIB 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار البنوك الحكومية.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في إطار توازن السوق بين العرض والطلب، كما يعكس حالة استقرار نسبي تشهدها حركة الدولار خلال تعاملات اليوم.



أسعار الدولار في باقي البنوك

تباينت أسعار الدولار في بقية البنوك لتسجل مستويات متفاوتة طفيفًا، وجاءت التفاصيل كالتالي عند آخر تحديث الساعة 19:12:

العربي الأفريقي (AAIB): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع

اتش اس بي سي (HSBC): 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع

بنك القاهرة (BDC): 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع

المصرف المتحد (UB): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع

بنك فيصل (Faisal): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع

قطر الوطني (QNB Alahli): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع