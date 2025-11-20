رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
خدمات

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار في البنك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير خلال اجتماعها المنتهي قبل قليل.

قالت لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد الفائدة في الجهاز المصرفي، إنها أبقت على متوسط سعر الفائدة وتحديداً عائد الإيداع عند 21% والإقتراض لليلة واحدة عند 22% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

كما أبقي البنك المركزي علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

قال البنك المركزي إن ذلك القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، وفق أحدث تحديثات التداول.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

كما يعكس سعر الدولار اليوم البنك الأهلي حالة من التوازن في السوق، حيث بقيت الأسعار قريبة من أسعار بقية البنوك الكبرى، بما فيها بنك مصر وبنك التجاري الدولي، مما يدعم استقرار سعر الصرف.

الآن رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-12-2024

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار الأسعار مع بقية البنوك الحكومية.

سعر الدولار CIB

وفيما يخص البنوك الخاصة، بلغ سعر الدولار CIB 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار البنوك الحكومية. 

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في إطار توازن السوق بين العرض والطلب، كما يعكس حالة استقرار نسبي تشهدها حركة الدولار خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار

أسعار الدولار في باقي البنوك

تباينت أسعار الدولار في بقية البنوك لتسجل مستويات متفاوتة طفيفًا، وجاءت التفاصيل كالتالي عند آخر تحديث الساعة 19:12:

العربي الأفريقي (AAIB): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع

اتش اس بي سي (HSBC): 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع

بنك القاهرة (BDC): 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع

المصرف المتحد (UB): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع

بنك فيصل (Faisal): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع

قطر الوطني (QNB Alahli): 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

