الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية مطالبة بجدية أكبر لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

طالب الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار إسرائيل على إدخال آلاف الشاحنات الواقفة على الحدود المصرية الفلسطينية، وأن تكون أكثر جدية في إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، خاصة وأننا دخلنا في فصل الشتاء القارص والأمطار المستمرة والخيام المتهالكة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "على الإدارة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل لا زالت تعبث وتسخر من هذا القرار بطريقتها الخاصة، رغم أنها لم تجرؤ حتى الآن".

وتابع: "لم يجرؤ مسؤول إسرائيلي واحد أن يقول لا للمشروع، رغم أن وسائل إعلامهم جميعها تنتقد ما جرى وتؤكد أن هنالك دولة فلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا ما تتباهى به إسرائيل دائماً؛ أنه لن يكون هنالك دولة ولن تكون هنالك حقوق فلسطينية وهنالك استيطان يجب أن يتوقف".

وواصل: "لكن كل ذلك على الإدارة الأمريكية أن تكون أكثر حزماً، نحن كما قلت لكِ رحبنا بالقرار وشكرنا الرئيس ترامب على جهوده بوقف إطلاق النار، ونحن نعتمد على الأشقاء العرب خاصة مصر والسعودية والأردن وبقية الأشقاء الذين بذلوا ولا زالوا يبذلوا كل الجهد مع هذه الإدارة لعلنا نحقق ما يمكن من الحد الأدنى لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الويلات".