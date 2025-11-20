وزير الخارجية ونظيره البريطاني يناقشان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك يوم الخميس ٢٠ نوفمبر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتناول مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى وفى مجالى الطاقة والنقل، وناقشا الترتيبات الخاصة بتبادل الزيارات، وأكدا على الحرص المشترك لتعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات لأفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين، وهو ما عكسه الاتصال الذى تم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطانى يوم الثلاثاء ١٨ نوفمبر الجارى.

وتناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الأخير بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وفقاً لاتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها بموجب قرار مجلس الأمن في إطار حفظ السلام، وتدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع للتغلب على الوضع الإنسانى الكارثى.

كما شدد وزير الخارجية على وحدة الاراضى بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفض مصر لأية محاولات لتقسيم القطاع، معربا عن التطلع لمشاركة المملكة المتحدة كطرف مشارك فى المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة المقرر أن تستضيفه مصر.

كما تطرق الاتصال للأوضاع في السودان، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وجدد التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشدداً على ضرورة دعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية والعمل على تحقيق هدنة إنسانية شاملة ونفاذ المساعدات الإنسانية. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية على أهمية الدور المصرى في إطار الآلية الرباعية وضرورة استمرار التشاور لخفض التصعيد وتحقيق الهدنة الانسانية في السودان.