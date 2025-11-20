بث مباشر | محمد صبحي يكشف تفاصيل حالته الصحية .. ويشكر الجمهور

كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن تفاصيل حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

ووجه صبحي الشكر لجمهوره الكبير عبر بث مباشر على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الفنان محمد صبحي خلال البث المباشر : أشكر الدولة والحكومة على تقديم الدعم لي ولم يتم علاجي على نفقة الدولة لأنه هناك من يستحق هذا الأمر اكتر مني والموت علينا حق

وتابع الفنان محمد صبحي خلال البث المباشر : أول من يعلن خبر وفاة الفنان هي نقابة المهن التمثيلية وشائعة وفاتي تصدرت التريند للأسف، وأرجوا أن تنتبهوا إن السوشيال ميديا هي سلاح العدو، ويسعوا إلى خلق جيل بلا وعي"

وتابع الفنان محمد صبحي خلال البث المباشر : بعد الوعكة الصحية صورت فيديو عشان اركب التريند لكني منزلتوش وقلت فيه “للأسف فقدت مصر فنانا عظيما كبيرا أنا مت”

وتابع الفنان محمد صبحي : ربنا كافئني وجاملني وبستعد لأعود تاني للحياة وهو المسرح فهو حياتي هعود وأكمل مسيرتي كإنسان لم يفقد إنسانيته.

وأكد الفنان محمد صبحي : لما شفت الشائعات اللي طلعت عليا ضحكت لأن دول بشر فقدوا إنسانياتهم عشان يركبوا التريند .. وبلاقي على السوشيال ميديا أخبار تعلن عن وفاة فنان ولما تدخل على الأخبار دي بتلاقي إعلانات صابون وشامبو