عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
أخبار العالم

بوتين يزور مركز قيادة القوات الروسية ويطلع على الوضع في كوبيانسك وفوفشانسك

بوتين
قسم الخارجي

أعلن قصر الرئاسة الروسية "الكرملين"، يوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مركز قيادة تجمع القوات الروسية "الغرب"، حيث التقى برئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، وكبار القادة العسكريين.

وأضاف الكرملين أن بوتين اطلع على الوضع في كوستيانتينيفكا وكراماتورسك في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وكذلك حول كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وأبلغ جيراسيموف بوتين أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كوبيانسك الأوكرانية، بالإضافة إلى أكثر من 80% من مدينة فوفشانسك.

خطة أمريكية لوقف الحرب الأوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة سي بي إس نيوز اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت شبكة سي بي إس نيوز إنه ، لم يكن هناك ما يشير إلى دعم أوكرانيا للخطة المكونة من 28 بندًا لوقف الحرب، الذي يُعتقد أنه يدعو إلى تجميد خطوط القتال الحالية حيث هي - مع سيطرة قوات الاحتلال الروسية على جزء كبير من شرق أوكرانيا. 

بوتين قيادة قوات الغرب الرئيس الروسي تجمع القوات الروسية هيئة الأركان العامة الروسية

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

الكابتن حسام حسن

موتوا بغيظكم… حسام حسن يهاجم منتقدي الجهاز الفني للمنتخب

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

