بوتين يزور مركز قيادة القوات الروسية ويطلع على الوضع في كوبيانسك وفوفشانسك

أعلن قصر الرئاسة الروسية "الكرملين"، يوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مركز قيادة تجمع القوات الروسية "الغرب"، حيث التقى برئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، وكبار القادة العسكريين.

وأضاف الكرملين أن بوتين اطلع على الوضع في كوستيانتينيفكا وكراماتورسك في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وكذلك حول كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وأبلغ جيراسيموف بوتين أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كوبيانسك الأوكرانية، بالإضافة إلى أكثر من 80% من مدينة فوفشانسك.

خطة أمريكية لوقف الحرب الأوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة سي بي إس نيوز اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت شبكة سي بي إس نيوز إنه ، لم يكن هناك ما يشير إلى دعم أوكرانيا للخطة المكونة من 28 بندًا لوقف الحرب، الذي يُعتقد أنه يدعو إلى تجميد خطوط القتال الحالية حيث هي - مع سيطرة قوات الاحتلال الروسية على جزء كبير من شرق أوكرانيا.