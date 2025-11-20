أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات احترافية إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولعشاق الألعاب إليك أفضل سماعة رأس بالأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز MatePad Edge كأول جهاز لوحي 2 في 1 من هواوي يعمل بنظام HarmonyOS في 25 نوفمبر ورغم أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل الجهاز بعد، إلا أنه من المتوقع أن يضم معالج Kirin 9 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 24 جيجابايت .

قبيل الإطلاق، نشر مُسرب على ويبو، قائمةً مُفصّلةً بمواصفات الجهاز اللوحي وميزاته. إليكم ما نعرفه.

لعشاق الألعاب.. مواصفات سماعة الرأس اللاسلكية Inzone H9 II من سوني سماعة لاسلكية

أطلقت شركة سوني للتو سماعات رأس لاسلكية جديدة للألعاب . تتميز سماعة Inzone H9 II بميزات متطورة، إلى جانب خاصية إلغاء الضوضاء، وعمر بطارية طويل، وبرامج تشغيل صوتية متطورة. إليك كل ما تحتاجين لمعرفته.

للتذكير، أُعلن عن سماعات الألعاب اللاسلكية Sony Inzone H9 II

بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

تستعد شركة سامسونج لإطلاق مجموعة من الأجهزة اللوحية الاقتصادية وقد أكدت الشركة للتو موعد إطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد، والذي سيُطرح لأول مرة في الأسبوع المقبل.

ولكن هذا الطراز قد طُرح عالميًا بالفعل وإليكم أهم مواصفات الجهاز

بمواصفات رائدة .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جدبيد إليك أهم مميزاته

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Vivo X200 Ultra الرائد، ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس.

وأصبح هاتف S50 Pro mini القادم أكثر إثارة للاهتمام من الهواتف المدمجة الأخرى و سيستخدم الهاتف أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1 .

بمواصفات مذهلة وقدرة شحن جبارة .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

طُرحت شركة سماعة Realme Buds Clip للبيع عبر منصة إلكترونية عالمية رائدة، مما يؤكد مواصفاتها وميزاتها وسعرها.

عُرضت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية من شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية على موقع أحدى المواقع الألكترونية بسعر يقارب 60 دولارًا أمريكيًا وتعد السماعة سماعة أذن لاسلكية بالكامل بتصميم مفتوح الأذن، ما يعني عدم وجود أطراف أذن تُدخل في قناة أذن المستخدم. وكما هو الحال مع Huawei FreeClip 2، تتميز السماعات بتصميم حلقي يضم مشغلات الصوت وتقنيات أساسية أخرى مثل البطارية والميكروفونات.