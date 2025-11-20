قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات احترافية إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق ولعشاق الألعاب إليك أفضل سماعة رأس بالأسواق

لمباء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات مذهلة وقدرة شحن جبارة .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

طُرحت شركة سماعة Realme Buds Clip للبيع عبر منصة إلكترونية عالمية رائدة، مما يؤكد مواصفاتها وميزاتها وسعرها. 

عُرضت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية من شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية على موقع أحدى المواقع الألكترونية بسعر يقارب 60 دولارًا أمريكيًا وتعد السماعة سماعة أذن لاسلكية بالكامل بتصميم مفتوح الأذن، ما يعني عدم وجود أطراف أذن تُدخل في قناة أذن المستخدم. وكما هو الحال مع Huawei FreeClip 2، تتميز السماعات بتصميم حلقي يضم مشغلات الصوت وتقنيات أساسية أخرى مثل البطارية والميكروفونات.

