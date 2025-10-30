تسريبات غامضة حول vivo S50 Pro Mini.. لماذا أخفت فيفو تفاصيل المعالج؟

تتوالى الأنباء حول سلسلة vivo S50 القادمة من فيفو، التي من المتوقع أن تشمل هاتفي S50 Pro وvivo S50 Pro mini، واللذان سيتوليان مكان سلسلة S30 التي تم الإعلان عنها في مايو من هذا العام.

وفقا لشائعات جديدة، فإن هاتف فيفو vivo S50 Pro mini لن يستخدم معالج ميدياتك Dimensity 9400+ كما كان متوقعا، بل سيعتمد بدلا من ذلك على معالج Snapdragon 8 Gen 5 القادم، وهو ما يشير إلى تغيير كبير في الأداء مقارنة بالإصدار السابق.

vivo S50 Pro mini سيأتي مع معالج Snapdragon

مثل سابقه، من المتوقع أن يكون vivo S50 Pro mini هاتفا مدمجا ولكنه راقي، وتشير التسريبات إلى أنه سيحمل شاشة مسطحة بحجم 6.31 بوصة ودقة 1.5K، بالإضافة إلى بطارية أكبر من تلك الموجودة في vivo X300، والتي تحتوي على بطارية سعة 6040 مللي أمبير.

أما بالنسبة لهاتف vivo S50 Pro العادي، تشير الشائعات إلى أنه سيحتوي على شاشة بحجم 6.59 بوصة وإطار معدني، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب لتكبير الصور.

يذكر أن الهاتف السابق vivo S30 Pro mini تم إطلاقه عالميا تحت اسم vivo X200 FE، لذا من المحتمل أن يتم إطلاق vivo S50 Pro mini أيضا تحت اسم X300 FE.

تشير المعلومات إلى أن S50 Pro mini سيحتفظ بنفس حجم شاشة الجيل السابق البالغة 6.31 بوصة، بينما ستأتي شاشة S50 أصغر قليلا، بمقاس 6.59 بوصة بدلا من 6.67 بوصة في طراز S30.

ووفقا لتسريبات سابقة، سيتضمن هاتف vivo S50 Pro mini مستشعرا لبصمة الإصبع مدمجا أسفل الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية، إحداها بعدسة بيريسكوبية للتقريب البصري.

وتعتزم فيفو إطلاق سلسلة Vivo S50 خلال الشهر المقبل في الصين، وتشمل المواصفات الرئيسية للهاتفين المرتقبين S50 وS50 Pro Mini، واللذان يتوقع أن يقدما ترقية ملموسة مقارنة بسلسلة S30 التي طرحت في وقت سابق من هذا العام.