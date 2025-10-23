قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
بحضور آلاف السائحين..فرق مهرجان أسوان تحتفل بظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمعالج متطور وكاميرا ممتازة.. فيفو تطلق أحدث هواتف iQOO

هاتف iQOO Neo 11
هاتف iQOO Neo 11
لمياء الياسين

إذا كنت تبحثين عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف فيفو iQOO Neo 11 والمتوقع إطلاقه في الصين في 30 أكتوبر.

 وقد ظهر هذا الهاتف الرائد ذو السعر المعقول على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول معالجه وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ونظام التشغيل.

 وتشير هذه التفاصيل إلى أنه سينافس هواتف OnePlus Ace 6 وRedmi K90 وRealme GT 8 في الصين.

مواصفات هاتف iQOO Neo 11 
 

وقد رُصد هذا الهاتف عند حصوله على شهادة 3C الشهر الماضي مزودًا بشاحن بقوة 100 واط ووفقًا للتقارير،  يعد هذا الهاتف هو iQOO Neo 11 القادم والمُخصص للسوق الصينية.

على الرغم من أن قائمة Geekbench لا تُحدد اسم المعالج المُستخدم في هاتف iQOO Neo 11، إلا أن تفاصيل المعالج المركزي ووحدة معالجة الرسومات تشير إلى أنه مُجهز بمعالج Snapdragon 8 Elite كما تُشير إلى أن الهاتف مُجهز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16

 تصميم  هاتف iQOO Neo 11
 

وأكدت iQOO بالفعل أن هاتف Neo 11 سيحتوي على شاشة OLED من نوع BOE Q10+ بقياس 6.78 بوصة، تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. ويحتوي الجهاز على  بطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ ساعة،  ويدعم الشحن السريع بقوة 100 واط. ومثل iQOO 15، سيأتي Neo 11 مُحمّلًا مسبقًا بنظام OriginOS 6، المبني على نظام أندرويد 16. 

أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS وكاميرا بزاوية واسعة للغاية.

لأغراض الأمان، سيحتوي الهاتف على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. وسيتميز بإطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للماء بتصنيف IP68/69. وسيتوفر بألوان الأسود والأبيض والبرتقالي والأرجواني.
من المقرر إطلاق هاتف iQOO 15 في الهند في نوفمبر ، مع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عن هاتف Neo 11 بالتزامن معه. 

تشير التقارير إلى أن هاتف Neo 11 قد يصل إلى السوق الهندية في وقت ما في الربع الأول من عام 2026.

هاتف iQOO Neo 11 هواتف OnePlus Ace 6 هاتف Vivo نظام تشغيل Android 16 ذاكرة الوصول العشوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

استقرار سوق الصرف الأجنبي في الصين

استقرار سوق الصرف الأجنبي في الصين

زيزو

بشير التابعي يعترف: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن تعاود الانخفاض مجددا

بالصور

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد