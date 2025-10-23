بمعالج متطور وكاميرا ممتازة.. فيفو تطلق أحدث هواتف iQOO

إذا كنت تبحثين عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف فيفو iQOO Neo 11 والمتوقع إطلاقه في الصين في 30 أكتوبر.

وقد ظهر هذا الهاتف الرائد ذو السعر المعقول على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل رئيسية حول معالجه وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ونظام التشغيل.

وتشير هذه التفاصيل إلى أنه سينافس هواتف OnePlus Ace 6 وRedmi K90 وRealme GT 8 في الصين.

مواصفات هاتف iQOO Neo 11



وقد رُصد هذا الهاتف عند حصوله على شهادة 3C الشهر الماضي مزودًا بشاحن بقوة 100 واط ووفقًا للتقارير، يعد هذا الهاتف هو iQOO Neo 11 القادم والمُخصص للسوق الصينية.

على الرغم من أن قائمة Geekbench لا تُحدد اسم المعالج المُستخدم في هاتف iQOO Neo 11، إلا أن تفاصيل المعالج المركزي ووحدة معالجة الرسومات تشير إلى أنه مُجهز بمعالج Snapdragon 8 Elite كما تُشير إلى أن الهاتف مُجهز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16

تصميم هاتف iQOO Neo 11



وأكدت iQOO بالفعل أن هاتف Neo 11 سيحتوي على شاشة OLED من نوع BOE Q10+ بقياس 6.78 بوصة، تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 100 واط. ومثل iQOO 15، سيأتي Neo 11 مُحمّلًا مسبقًا بنظام OriginOS 6، المبني على نظام أندرويد 16.

أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS وكاميرا بزاوية واسعة للغاية.

لأغراض الأمان، سيحتوي الهاتف على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. وسيتميز بإطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للماء بتصنيف IP68/69. وسيتوفر بألوان الأسود والأبيض والبرتقالي والأرجواني.

من المقرر إطلاق هاتف iQOO 15 في الهند في نوفمبر ، مع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عن هاتف Neo 11 بالتزامن معه.

تشير التقارير إلى أن هاتف Neo 11 قد يصل إلى السوق الهندية في وقت ما في الربع الأول من عام 2026.