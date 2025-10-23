صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

هاجم عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسبق، الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»، بعد حلقتها مع أحمد سعيد أوكا لاعب منتخب مصر السابق.

وكانت سهام صالح قد استضافت أوكا موجهة له سؤالًا: «من هو الأفضل الحضري أم أحمد شوبير من حيث الموهبة؟»، قبل أن يؤكد لها أن الحضري مختلف كثيرًا عن الجميع.

وكتب عصام الحضري في منشور له عبر حسابه على منصة أكس: «أوكا يا حبيبي شكرا على شهادتك فيا رغم كل المحاولات والضغط عليك من نفسيات مريضة».

وتابع: «ناس فجأة بقينا بنشوفها مالهاش شغل وعندها فراغ قالت تطلع تعمل برنامج رياضي، خليكي في حالك أحسن».

ولمزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالى:

https://youtube.com/shorts/IkxoQo5MoRA?si=b4wXRmpd63xrg5LQ