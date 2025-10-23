قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيسة اللاتينية بمصر تهنئ الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني لتعيينه مدبرا رسوليا لإيبارشية طرابلس الليبية

الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني
الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني
ميرنا رزق

تهنئ الكنيسة اللاتينية بمصر، بقيادة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني، لتعيينه مدبرًا رسوليًا لإيبارشية طرابلس الليبية.

وعبرت الكنيسة اللاتينية بمصر عن خالص تقديرها لإقليم العائلة المقدسة للإخوة الأصاغر، مهنئين الأب مجدي بهذه الثقة الكبيرة التي أولتها له الكنيسة الجامعة.

ورفعت الكنيسة صلواتها أيضًا، من أجل خدمة الأب مجدي حلمي الجديدة، ليقوده الرب في رسالته بروح الحكمة والرجاء، وأن يواصل عمله الرسولي في ليبيا لما فيه مجد الله، وخير المؤمنين.

الجدير بالذكر أن قرار تعيين الأب مجدي حلمي كان قد صدر مؤخرًا عن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، تكريمًا لمسيرته الطويلة في الخدمة الرعوية، والرسولية داخل مصر، وخارجها، خاصة في إيبارشية طرابلس الليبية، التي خدم فيها لسنوات طويلة بمحبة وإخلاص.

الكنيسة الكنيسة اللاتينية بمصر المطران كلاوديو لوراتي الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني الكنيسة الجامعة قداسة البابا لاوُن

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

