الكنيسة اللاتينية بمصر تهنئ الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني لتعيينه مدبرا رسوليا لإيبارشية طرابلس الليبية

تهنئ الكنيسة اللاتينية بمصر، بقيادة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني، لتعيينه مدبرًا رسوليًا لإيبارشية طرابلس الليبية.

وعبرت الكنيسة اللاتينية بمصر عن خالص تقديرها لإقليم العائلة المقدسة للإخوة الأصاغر، مهنئين الأب مجدي بهذه الثقة الكبيرة التي أولتها له الكنيسة الجامعة.

ورفعت الكنيسة صلواتها أيضًا، من أجل خدمة الأب مجدي حلمي الجديدة، ليقوده الرب في رسالته بروح الحكمة والرجاء، وأن يواصل عمله الرسولي في ليبيا لما فيه مجد الله، وخير المؤمنين.

الجدير بالذكر أن قرار تعيين الأب مجدي حلمي كان قد صدر مؤخرًا عن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، تكريمًا لمسيرته الطويلة في الخدمة الرعوية، والرسولية داخل مصر، وخارجها، خاصة في إيبارشية طرابلس الليبية، التي خدم فيها لسنوات طويلة بمحبة وإخلاص.