اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
فن وثقافة

عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها

عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي
يمنى عبد الظاهر

نفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ما تداول خلال الفترة السابقة من شائعات بشأن وفاة والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي وهو غاضب عليها.


 

وكتبت عبير عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والدي عمره ما غضب عليا وكان كتب كتاب في معاني القرآن قبل ما يتوفى بحوالي عشر سنين، وإن كان الكلام المنتشر صح إنه اتوفى غضبان عليا، وقلت جملة اللي يغضب يغضب، يبقى أنا عيلة قليلة الأدب، لكن والله لم يمت وهو غضبان عليا.


عبير الشرقاوي تتحدث عن حياتها الفنية

أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أن حياتها الحالية أكثر راحة وهدوءًا مقارنة بفترة عملها كممثلة، موضحة أن الشهرة جاءت لها سريعًا بعد تقديم دور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، والتي وصفتها بأنها كانت تجربة مرعبة رغم أهميتها.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، قالت الشرقاوي إنها كانت تدرس المسرح في الجامعة الأمريكية عندما رشحها والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي للبطولة بدلًا من الفنانة الراحلة سهير البابلي، مضيفة: "كنت حاسة إن في زلزال بيحصل حوالي، خصوصًا لما لقيت الزعيم عادل إمام من الحضور، وفي نهاية المسرحية طلع على المسرح ورفع إيدي، وده إداني دفعة قوية جدًا".

وأضافت: "دلوقتي حياتي بسيطة، بهتم بابني وبحب أسمع تفسير القرآن، وأتفرج على المسلسلات، بس بشكل عام الحياة مش مريحة، خصوصًا بعد الكورونا وكل المصايب اللي بتقع حوالينا".

كما عبّرت عبير عن حزنها لعدم تكريم والدها بالشكل اللائق رغم تاريخه الكبير، قائلة: "بابا كان بيقول الحق وما بيجاملش، وده مكنش بيرضي ناس كتير، عشان كده اتظلم في التكريم".

واختتمت حديثها قائلة: "في ناس بتحب تسمع نص الحقيقة.. بس بابا مكانش كده، وده اللي خلى تقديره أقل من اللي يستحقه فعلًا".

الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي المخرج الكبير جلال الشرقاوي مسرحية عطية الإرهابية الجامعة الأمريكية سهير البابلي

