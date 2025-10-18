خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين بعد تجاهل اسم والدها

نشرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهاجم فيه نقابة المهن التمثيلية بسبب تجاهلها لاسم والدها المخرج المسرحي جلال الشرقاوي فى الاحتفالية الأخيرة للنقابة.

وقالت عبير الشرقاوي : لما نقابة المهن التمثيلية تتناسى ذكر اسم رائد من رواد المسرح العربي جلال الشرقاوي، وتذكر كرم مطاوع وسعد أردش وسميحة أيوب وسهير البابلي، وتتناسى اسم الأستاذ جلال الشرقاوي في أغنية تامر حسني، يبقى النقابة خسرت كتير.

عبير الشرقاوي تتحدث عن حياتها الفنية

أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أن حياتها الحالية أكثر راحة وهدوءًا مقارنة بفترة عملها كممثلة، موضحة أن الشهرة جاءت لها سريعًا بعد تقديم دور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، والتي وصفتها بأنها كانت تجربة مرعبة رغم أهميتها.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، قالت الشرقاوي إنها كانت تدرس المسرح في الجامعة الأمريكية عندما رشحها والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي للبطولة بدلًا من الفنانة الراحلة سهير البابلي، مضيفة: "كنت حاسة إن في زلزال بيحصل حوالي، خصوصًا لما لقيت الزعيم عادل إمام من الحضور، وفي نهاية المسرحية طلع على المسرح ورفع إيدي، وده إداني دفعة قوية جدًا".

وأضافت: "دلوقتي حياتي بسيطة، بهتم بابني وبحب أسمع تفسير القرآن، وأتفرج على المسلسلات، بس بشكل عام الحياة مش مريحة، خصوصًا بعد الكورونا وكل المصايب اللي بتقع حوالينا".

كما عبّرت عبير عن حزنها لعدم تكريم والدها بالشكل اللائق رغم تاريخه الكبير، قائلة: "بابا كان بيقول الحق وما بيجاملش، وده مكنش بيرضي ناس كتير، عشان كده اتظلم في التكريم".

واختتمت حديثها قائلة: "في ناس بتحب تسمع نص الحقيقة.. بس بابا مكانش كده، وده اللي خلى تقديره أقل من اللي يستحقه فعلًا".