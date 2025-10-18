قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مهرجان الموسيقى العربية .. مدحت صالح وعمرو سليم يشعلان النافورة.. ونادية مصطفى تتألق

مدحت صالح
مدحت صالح
سعيد فراج

تجملت الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بثلاث حفلات جمعت الأصالة بالحداثة، في ثاني ليالي المهرجان الذي ينظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويديرها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى بإشراف أمانى السعيد مستشار رئيس الأوبرا وتحمل إسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها حيث.

مسرح النافورة

فعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيرى أعلن النجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار عمرو سليم إستمرار الوفاء للفنون الجادة، وبصوته الذى يحمل دفء الذكريات وقوة الحضور، أشعل الحنين فى القلوب، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر تغنى بمجموعة من أعماله الخاصة الى جانب مختارات من مؤلفات زمن الفن الجميل كان منها ولا تسوى دموع، اسمر يأسمرانى، بحبك كل ما تطلع شمس، قلبى إليك ميال، لحظة تاريخية، يا جميل ياللى هنا، حبيبى ياعاشق، بان عليا حبه، زى ما هيا ،بقى عايز تنسانى، جاى على نفسك ليه، ياواحشنى رد عليا، المليونيرات، أم كلثوم ، ابن مصر، قبله وبمهارته المعتادة لعب الموسيقار عمرو سليم سولوهات لحن إنت الحب . 

سبقة فاصل غنائى لنجوم الموسيقى العربية كنزى، فرح الموجى، حسام حسنى وأسماء كمال حيث تعانقت أصواتهم مع نخبة من الالحان الخالدة كان منها التوبة، ميدلى فيروز، بكرة ياحبيبى، عيون القلب، الحلوة ، قولوله، ميدلى أم كلثوم . 

مسرح الجمهورية

كما إحتضن مسرح الجمهورية حفلاً لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار تضمن كوكبة من الغنائيات التراثية والمعاصرة بمشاركة الفنانة سهيلة بهجت التى قدمت الحب اللى كان، اروح لمين، وتألق نجوم الفرقة احمد مجدى، نهى المصرى، يوسف حسنى، نورهان صلاح، ريم عبده، ميار أحمد اسماء الدسوقى، حسام حسنى ، رحمة ضاحى، شهد عبد المجيد، إيمان منصور بـ صوت الوطن، برضاك ياخالقى، الرضا والنور، مدام تحب بتنكر ليه، لما إنت ناوى، نورك يا ست الكل ، الأمل، موعود ، القلب يعشق، أسأل روحك، لعبة الأيام، افرح ياقلبى، كما تشارك العازفان جمال عبد المنعم ( قانون ) ومحمد ظهير ( كمان ) فى لعب سولوهات لحن قارئة الفنجان . 

أوبرا الإسكندرية

وعلى  مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " تألقت النجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى تقديم مزيج من أعمالها الخاصة ومؤلفات الطرب كان منها يا جمال إسكندرية، ألف ليلة، خليكوا شاهدين، الصلح خير، مسافات، جاى ف ايه، كان مالى، يسلملى ذوقهم، قولها انت، قلبى دليلى، سلامات، وذلك بعد فاصل لنجوم الأوبرا سامح منير، أحمد عصام، وآلاء أيوب. 

فعاليات المؤتمر العلمى

وعلى الجانب البحثى افتتح الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا والمهرجان فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير، بحضور الدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية والتى ناقشت فى جلستين محور مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الاصطناعى (1) بمشاركة نخبة من الباحثين من مصر والوطن العربى هم  الدكتور محمد خليف مقررا ( مصر) ، الأستاذ الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتور محمد المصمودى (تونس)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتور خالد القلاف (الكويت)، الدكتور على ممدوح (مصر) ، الدكتور كفاح فاخورى مقررا ( لبنان- الأردن)، الأستاذ الدكتور يوسف طنوس( لبنان)، الدكتور هانى أحمد زويل ( مصر - أمريكا )، الدكتور أحمد الواصل (السعودية)، الدكتور حسين الأنصارى (السويد)، الدكتور عماد الغدامسى (تونس ).

الأوبرا دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام مسرح النافورة مدحت صالح فرح الموجى

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

