وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
توك شو

طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

إسراء صبري

تشهد البلاد أجواءً خريفية مستقرة على أغلب محافظات الجمهورية، وفقًا لتقارير الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حيث تسود حالة من الاستقرار في درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الأيام الجارية.

الكتل الهوائية ودرجات الحرارة

حالة الطقس

تتعرض البلاد لـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تساهم في جعل درجات الحرارة خلال ساعات النهار حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على مختلف المناطق.

وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 29 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 38 درجة مئوية، مع الإحساس بارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة.

 

انخفاض ملحوظ ليلاً وتحذيرات من الشبورة

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن الطقس يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. 

ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر من تكون الشبورة المائية في فترات الصباح الأولى على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الملاحة البحرية والرياح

حالة الطقس بجنوب سيناء

أكدت التوقعات استمرار الرياح المعتدلة على معظم أنحاء الجمهورية، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، بينما يظل البحر المتوسط معتدلا ومهيأً لأعمال الصيد والملاحة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، لتصل إلى نحو 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وسط استمرار الأجواء الخريفية المستقرة.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات الصعيد الشبورة المائية

