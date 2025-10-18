طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد أجواءً خريفية مستقرة على أغلب محافظات الجمهورية، وفقًا لتقارير الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حيث تسود حالة من الاستقرار في درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الأيام الجارية.

الكتل الهوائية ودرجات الحرارة

تتعرض البلاد لـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تساهم في جعل درجات الحرارة خلال ساعات النهار حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على مختلف المناطق.

وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 29 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 38 درجة مئوية، مع الإحساس بارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة.

انخفاض ملحوظ ليلاً وتحذيرات من الشبورة

وأوضحت الهيئة أن الطقس يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر من تكون الشبورة المائية في فترات الصباح الأولى على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الملاحة البحرية والرياح

أكدت التوقعات استمرار الرياح المعتدلة على معظم أنحاء الجمهورية، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، بينما يظل البحر المتوسط معتدلا ومهيأً لأعمال الصيد والملاحة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، لتصل إلى نحو 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وسط استمرار الأجواء الخريفية المستقرة.