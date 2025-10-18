قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووى الإيراني
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الشوط الأول .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على إيجل نوار
بمجهود رائع من هاني .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على ايجل نوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"

محمد البدوي

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" اليوم السبت، والذي تقدمه على شاشة النهار، الفنانة منة شلبي في أول حوارٍ لها بعد تكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي.
 

رحلتها بين الفن والحياة

وتتحدث منة شلبي عن رحلتها بين الفن والحياة واشهر محطاتها الفنية منذ بدء مسيرتها.

مشوارها الفني الحافل 

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لمشوار منة الحافل بالأعمال التي لامست قلوب الجمهور وحققت حضورًا بارزًا في المهرجانات والمحافل الدولية، لتكون واحدة من أبرز نجمات جيلها.


يُذكر أن برنامج "الصورة" يُذاع على شاشة النهار من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

