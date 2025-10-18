الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" اليوم السبت، والذي تقدمه على شاشة النهار، الفنانة منة شلبي في أول حوارٍ لها بعد تكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي.



رحلتها بين الفن والحياة

وتتحدث منة شلبي عن رحلتها بين الفن والحياة واشهر محطاتها الفنية منذ بدء مسيرتها.

مشوارها الفني الحافل

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لمشوار منة الحافل بالأعمال التي لامست قلوب الجمهور وحققت حضورًا بارزًا في المهرجانات والمحافل الدولية، لتكون واحدة من أبرز نجمات جيلها.



يُذكر أن برنامج "الصورة" يُذاع على شاشة النهار من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.