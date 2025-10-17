قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

لقطات خاصة من ندوة تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
محمد نبيل   -  
عدسة كيرلس صلاح

شهدت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ندوة خاصة لتكريم النجمة منة شلبي تقديراً لمسيرتها الفنية الثرية وما قدمته من أعمال جسدت قضايا المجتمع المصري بصدق وجرأة.

حضر الندوة عدد كبير من النجوم وصناع السينما والإعلاميين، الذين حرصوا على تهنئة منة شلبي بهذا التكريم. وتحدثت منة خلال الندوة عن بداياتها الفنية، والتحديات التي واجهتها في مشوارها، مشيرةً إلى أن النجاح الحقيقي في رأيها هو "أن تترك أثراً في وجدان الجمهور.

وفي ختام الندوة، وجّهت منة شلبي رسالة شكر لفريق عمل مهرجان الجونة على احتفائهم بها، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل "دفعة جديدة للاستمرار في تقديم أعمال تليق بالجمهور المصري والعربي".

منة شلبي

وكشفت الفنانة منة شلبي خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي أدارها المخرج كريم الشناوي عن موقف طريف حدث لها خلال حفل الافتتاح، قائلة إنها توترت بالأمس بعدما تعطلت "سوستة" فستانها قبل الصعود إلى المسرح، وحاولت توجيه الشكر لكل زملائها، ووتشكر كل من يعمل خلف الكاميرا ممن ساهموا في نجاح مشوارها الفني.

حفل افتتاح مهرجان الجونة

وقدمت الفنانة لي لي، فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث قدّمت الفنانة لي لي مجموعة من أغاني الأفلام العالمية والمصرية مثل Nessun Dorma وLa Vie en Rose وVolare  وJai Ho  وتيتو ومافيا، لتأخذ الجمهور في رحلة عبر لغات وثقافات متعددة تعكس روح المهرجان المنفتحة على العالم.

شارك في الفقرة بالغناء الطفلة عائشة السويدي، وأضافت المقاطع الصوتية التي قدّمها إيهاب شاوي عمقًا فلسفيًا وإنسانيًا عبّر عن جوهر الحكاية السينمائية والرحلة الداخلية للإنسان في بحثه عن ذاته وعن الجمال.

وكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

وتتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر.
 

منة شلبي مهرجان الجونة الجونة

