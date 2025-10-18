في ندوة منة شلبي.. ظهور خاص لـ سرى النجار بمهرجان الجونة

حرص الفنان سرى النجار على المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائى، فى أحدث ظهور له بعد فترة من الغياب.

وتأتى مشاركة سرى النجار فى مهرجان الجونة بالتزامن مع تكريم الفنان منة شلبي بافتتاح المهرجان.

سرى النجار

ويأتى تكريم منة شلبي وحضور سرى النجار ليعيد لأذهان الجمهور أول تعاون بينهما فى فيلم “الساحر” مع الفنان محمود عبد العزيز الذى مر على إنتاجه ما يقرب من 25 عاما، وكان هذا العمل أول تجربة سينمائية لكليهما.

سرى النجار يكشف تفاصيل ابتعاده عن الفن 23 عاما

وكشف الفنان سري النجار عن سبب اختفائه عن الساحة الفنية، لمدة 23 عامًا.

وقال سري النجار، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “ابتعدت عن الفن لمدة 23 عامًا بسبب زواجي وسفري إلى السويد”.

وأضاف: “سافرت إلى السويد بعد تقديمي فيلم خريف آدم، حيث كان قد مر على تقديمي فيلم الساحر 3 سنوات”.

وتابع: “عملت فى السويد مدرسا للتمثيل لعدة سنوات”.

مسيرة سري النجار

بدأ سري النجار مسيرته الفنية عام 1999، من خلال فيلم “جنة الشياطين”، مع الفنان محمود حميدة، والفنانة لبلبة.

وقدم سري النجار -بطل فيلم الساحر- خلال مشواره الفني، 7 أعمال فنية، عبارة عن 5 أفلام سينمائية، ومسلسلين فقط، ليختفي بعدها عن الأنظار والمشاركة الفنية، إلا أنه عاد للظهور على السوشيال ميديا في الفترة الماضية، قبل أن يقرر العودة للتمثيل مجددا.