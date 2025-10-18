قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
فن وثقافة

في ندوة منة شلبي.. ظهور خاص لـ سرى النجار بمهرجان الجونة

سرى النجار
سرى النجار
سعيد فراج

حرص الفنان سرى النجار على المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائى، فى أحدث ظهور له بعد فترة من الغياب. 

وتأتى مشاركة سرى النجار فى مهرجان الجونة بالتزامن مع تكريم الفنان منة شلبي بافتتاح المهرجان. 

سرى النجار 

ويأتى تكريم منة شلبي وحضور سرى النجار ليعيد لأذهان الجمهور أول تعاون بينهما فى فيلم “الساحر” مع الفنان محمود عبد العزيز الذى مر على إنتاجه ما يقرب من 25 عاما، وكان هذا العمل أول تجربة سينمائية لكليهما. 

سرى النجار يكشف تفاصيل ابتعاده عن الفن 23 عاما 

وكشف الفنان سري النجار عن سبب اختفائه عن الساحة الفنية، لمدة 23 عامًا.

وقال سري النجار، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “ابتعدت عن الفن لمدة 23 عامًا بسبب زواجي وسفري إلى السويد”.

وأضاف: “سافرت إلى السويد بعد تقديمي فيلم خريف آدم، حيث كان قد مر على تقديمي فيلم الساحر 3 سنوات”.

وتابع: “عملت فى السويد مدرسا للتمثيل لعدة سنوات”.

مسيرة سري النجار

بدأ سري النجار مسيرته الفنية عام 1999، من خلال فيلم “جنة الشياطين”، مع الفنان محمود حميدة، والفنانة لبلبة.

وقدم سري النجار -بطل فيلم الساحر- خلال مشواره الفني، 7 أعمال  فنية، عبارة عن 5 أفلام سينمائية، ومسلسلين فقط، ليختفي بعدها عن الأنظار والمشاركة الفنية، إلا أنه عاد للظهور على السوشيال ميديا في الفترة الماضية، قبل أن يقرر العودة للتمثيل مجددا.

سرى النجار الفنان سرى النجار مهرجان الجونة السينمائى منة شلبي الفنان منة شلبي

المزيد