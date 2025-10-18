قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
بالصور

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

آية التيجي

يُعتبر طاجن البامية من أشهر الأكلات المصرية المحببة لدى الجميع، إذ يتميز بطعمه الغني ومكوناته البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل دون عناء، ويمكن تقديمه مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي لإكمال الوجبة.

وقدّم الشيف علاء الشربيني خلال برنامجه الشهير "أحلى أكلة" وصفة مميزة لتحضير طاجن البامية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة، تجمع بين المذاق المصري الأصيل والقيمة الغذائية العالية، لتكون وجبة مثالية على سفرتك سواء في الغداء أو العزومات.

المكونات:

نصف كيلو بامية

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ثمرة طماطم مبشورة

زيت نباتي أو سمن

ملح، فلفل أسود، وبهارات لحم حسب الرغبة

كوب مرق أو ماء

خطوات التحضير:

ـ تُشوح البامية في قليل من الزيت حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

ـ يُضاف إليها البصل والثوم المفروم ويُقلب الخليط حتى يذبل.

ـ في مقلاة أخرى، يُطهى اللحم المفروم مع البهارات والملح والفلفل حتى يتغير لونه.

ـ تُضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم إلى البامية، ويُقلب الخليط جيدًا.

ـ يُضاف اللحم المفروم إلى البامية ويُخلط المزيج مع القليل من المرق.

ـ يُنقل الخليط إلى طاجن فرن، ويُدخل على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يُحمر الوجه.

نصيحة الشيف

يمكن تزيين الطاجن بشرائح ليمون أو بقدونس مفروم قبل التقديم لإضافة لمسة جمالية ونكهة منعشة.

وبهذا الشكل، يقدم الشيف علاء الشربيني طاجن بامية باللحمة المفرومة بوصفة تجمع بين البساطة والطعم الرائع.

